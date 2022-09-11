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Giriş Tarihi: 11.9.2022 10:08

Başsavcılıktan Büyükçekmece’de yüksekten düşerek ölen çocukla ilgili açıklama

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beylikdüzü’nde balkondan düşerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin açıklama yapıldı.

İHA
Başsavcılıktan Büyükçekmece’de yüksekten düşerek ölen çocukla ilgili açıklama

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beylikdüzü'nde balkondan düşerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki E.Y.'nin ölümüne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada "6 Eylül günü yüksekten düşme sonucu Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne getirilen ve yapılan tıbbi müdahaleye rağmen vefat eden iki yaşındaki kız çocuğu E.Y. nin ölümü ile ilgili olarak Başsavcılığımızca derhal aynı gün soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda çocuğun ailesi, akrabaları ve komşuları ile olayı gören şahıslar, ayrıca ilk tıbbi müdahaleyi yapan sağlık ekibinin beyan ve ifadeleri alınmıştır. Çocuğun yaşadığı konutta olay yeri inceleme ekiplerince detaylı inceleme ve delil tespitleri yapılmıştır. Ölen çocuğun Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde Nöbetçi Savcılığımızca adli tabip nezaretinde adli ve ölü muayene işlemi yapılmış, cinsel istismar şüphesi ve iddiaları da dahil olmak üzere kesin ölüm sebebini tespit edilerek ayrıntılı otopsi raporu tanzim edilmesi için cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir. Adli Tıp Kurumundaki inceleme ve raporlama işlemi devam etmektedir. Soruşturma hakkında Sulh Ceza Hakimliğinden gizlilik ve kısıtlama kararı alınmış olup, Soruşturma; küçük çocuğun ölümüne ilişkin tüm iddia ve şüpheler, her yönü ile titizlikle araştırılmak suretiyle gizli olarak sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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Başsavcılıktan Büyükçekmece’de yüksekten düşerek ölen çocukla ilgili açıklama
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