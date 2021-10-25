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Giriş Tarihi: 25.10.2021 12:56

Başsavcılıktan dev uyuşturucu operasyonu

ARZU KAYA ARZU KAYA
Başsavcılıktan dev uyuşturucu operasyonu

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca büyük çaplı bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 619 parça halinde yüzlerce kilo eroin ele geçirilirken 3 şüpheli tutuklandı.

İhbar üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılığın talimatı üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'da 48 kilo 500 gram eroin ile 3 şüpheliyi yakaladı. Ele geçen maddeler ile şüphelilerin aracına el koyma talimatı da verildi. Gerekli kamera ve tanık araştırmasının da yapıldığı soruşturma kapsamında ek talimatlar soruşturmayı genişletti.

YÜKSEK MİKTARDA EROİN: 3 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA

Şüphelilerin Şişli'de bir adresi depo olarak kullandığı da belirlendi. Bu depoda yapılan arama neticesinde yine aracın içerisinde yakalananlar gibi naylona sarılmış toplamda 619 parça halinde 236 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. 3 şüpheli dışında ekstra bir şüpheli bulunmadığı belirlenen soruşturma kapsamında ele geçirilen maddelere el koyma, detaylı inceleme, parmak izi incelemesi ve kamera ile tanık araştırılması noktasında talimatlar verildi. Ele geçirilen eroin miktarı oldukça yüksek olan soruşturma kapsamında 3 şüpheli de tutuklandı.
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Başsavcılıktan dev uyuşturucu operasyonu
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