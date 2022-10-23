Haberler Yaşam Haberleri Başsavcılıktan trafik magandasına örnek talep: “Kişilerin yaşam hakkı ihlal edildi, taşıt kullanmasın”
Giriş Tarihi: 23.10.2022 11:22 Son Güncelleme: 23.10.2022 11:35

Başsavcılıktan trafik magandasına örnek talep: “Kişilerin yaşam hakkı ihlal edildi, taşıt kullanmasın”

İstanbul Pendik’te bir sürücü, seyir halindeyken otomobilinin direksiyonunu yerinden söküp o anları sosyal medyada yayınladı. Kendi ve etrafındakilerin canını hiçe sayan trafik magandası için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı “İstanbul gibi trafik yoğunluğunun çok fazla olduğu bir ilde ve özellikle de sahile aileleriyle gelenlerin ağırlıkta olduğu bir yolda direksiyonunun sökülerek aracın kullanılmaya devam edilmesi kişilerin yaşam hakkı, beden bütünlüğü ihlalidir” dedi. Şüphelinin taşıt kullanmaktan men edilmesini talep etti. Başsavcılığın adeta bir kanayan yaraya parmak bastığı ve dikkat çeken tespitinin ardından hakimlik sürücünün 4 ay boyunca her türlü kara taşıtlarını kullanmamasını kararlaştırdı.

ARZU KAYA ARZU KAYA
Başsavcılıktan trafik magandasına örnek talep: “Kişilerin yaşam hakkı ihlal edildi, taşıt kullanmasın”

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik sahil yolunda meydana geldi. S.B adlı bir otomobil sürücüsü trafikte seyir halindeyken sosyal medyada beğeni ve izlenme uğruna kullandığı otomobilin direksiyonunu söktü. Trafikte metrelerce direksiyonsuz ilerleyen sürücü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. O anları arkadaşına kayda aldıran sürücü, daha sonra sosyal medyada yayınladı.

"TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA" SUÇUNDAN GÖZALTI

Tepki toplayan görüntünün ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Gözaltına alınıp ve mesleğinin de şoför olduğu öğrenilen sürücü "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Başsavcılık sevk talebinde örnek teşkil edecek nitelikte bir yazıya imza attı. Şüphelinin yaya ve araç trafiğine açık, Anadolu yakasının en işlek yollarından birinde aracının direksiyonunu sökerek aracını kullandığını kaydeden savcılık, kanayan yaraya da parmak bastı.

BAŞSAVCILIKTAN DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER

Sürücünün trafik güvenliğinin yanı sıra insanların yaşam hakkını da ihlal ettiğine dikkat çeken savcılık, "İstanbul gibi trafik yoğunluğunun çok fazla olduğu bir ilde ve özellikle de sahile aileleriyle gelen kimselerin ağırlıkta olduğu bir yolda direksiyonunun sökülerek aracın kullanılmaya devam edilmesi kişilerin yaşam hakkı, beden bütünlüğü ve mülkiyet hakkının ihlali anlamına gelir" dedi. Sürücünün davranışının genel olarak toplumu tehdit ettiği, trafik düzeni ve güvenliğinin ihlal edildiğinin anlaşıldığını ifade etti. Şüphelinin sürücü belgesine el konulması, mesleği olan şoförlükle alakalı eğitime tabi tutulması gerektiğini belirten savcılık, her türü taşıtı kullanmaması noktasında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını talep etti.

4 AY TAŞIT KULLANAMAYACAK

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın son derece titizlikle yaptığı talebin üzerine hakimlik, şüphelinin Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nün psikoteknik değerlendirme yapan merkezlerinden birine başvurarak tespit edilen kural ihlalinin sürücülük için gerekli yetenek ve becerilerin eksikliğinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı konusunda psikoteknik değerlendirmeye alınmasına karar verdi. Hakimlik ayrıca sürücünün 4 ay boyunca her türlü kara taşıtlarını kullanmamasını da kararlaştırdı.

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Başsavcılıktan trafik magandasına örnek talep: “Kişilerin yaşam hakkı ihlal edildi, taşıt kullanmasın”
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