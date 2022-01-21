BAT, yeniden Türkiye'nin ve Avrupa'nın "En İyi İşverenleri" listesine girdi

BAT Türkiye'den yapılan açıklamaya göre şirket İK alanındaki başarısını sürdürüyor.

BAT, Global bağımsız araştırma şirketi Top Employers Institute tarafından her yıl düzenlenen ve dünyanın en önde gelen şirketlerinin yer aldığı değerlendirmede, yetenek stratejisi, işe alım ve uyum programları, öğrenim ve gelişim imkanları, kariyer ve performans yönetimi, çeşitlilik ve kapsayıcılık, sürdürülebilirlik, ücretlendirme ve yan haklar, dijital İK süreçleri, şirket kültürü ile çalışma koşulları ve çalışan mutluluğu kriterlerinde başarılı bir performans sergiledi.

Bu çerçevede şirket, Türkiye sıralamasında listedeki ilk 3 şirketten biri olarak, üst üste 5'inci kez hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın "En İyi İşverenleri" ödülüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BAT Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Kıbrıs Bölgesi İK Direktörü Gökçe Kulak, organizasyon kültür gelişimini, çalışanların sağlık ve motivasyonunu şirket kültürünün merkezine koyan yenilikçi uygulamalar ve projelerle, global ve saygın bir kuruluş tarafından takdir edilmekten mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Büyük bir aile olduğumuz BAT Türkiye'de, tüm çalışanlarımızın farklılıklarına değer veren, fikirlerini açıkça söyleyebildikleri ve iş-yaşam tercihlerine destek olan bir çalışma ortamı yaratmak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, yıllardır başarıyla sürdürdüğümüz uygulamalarımıza ek olarak her yıl öncü nitelikte sayabileceğimiz yeni projeleri de hayata geçiriyoruz.

Her bir üyesi ile her koşulda birbirine canı gönülden bağlı güçlü bir organizasyon olduğumuzu bu sene bir kez daha görmüş olmaktan ve üst üste 5'inci kez yaşadığımız bu gururu tüm BAT Türkiye ailesiyle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum."

Verilen bilgiye göre, çalışanlarına dinamik, çeşitlilik barındıran ve aynı zamanda imkanlarla dolu bir çevre sunan BAT Türkiye'nin yakın zamanda farklılık yarattığı İK uygulamaları arasında, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık, Flex@BAT Programı, Çalışan Destek Platformu, Parents@BAT Programı, Gelişim Fırsatları, İşe Alım Programları, Esnek Yan Haklar Uygulamaları bulunuyor.

Bunlara ek olarak, çalışanların mutlu ve huzurlu olmadığı bir kurumun sürdürülebilir başarı sağlamasının mümkün olmayacağı ilkesiyle, çalışan dostu bir ofis yaratan BAT Türkiye, İstanbul merkez ofisi ile 2018-2019 European Property Awards'ta 'En İyi Ofis Tasarımı' ödülünün sahibi oldu.

Aynı zamanda Leed Platinum sertifikasına da sahip olan İstanbul merkez ofisi, Office Snapshots'ta yayınlanan 3 bin 500 ofis arasından belirlenen "En İyi 25 Ofis" listesine de Türkiye'den girmeyi başaran nadir şirketlerden biri oldu.