Haberler Yaşam Haberleri Bataklık Çetesi! Borçlandırıp taşınmazlarına el koydular…
Giriş Tarihi: 9.12.2022 09:13 Son Güncelleme: 9.12.2022 09:30

Bataklık Çetesi! Borçlandırıp taşınmazlarına el koydular…

Yasa dışı bahis oynatarak borç bataklığına sürükledikleri kişilere zorla senet imzalatan ve söz konusu senetler karşılığında mağdurların ev, iş yeri ve arsa gibi taşınmaz varlıklarını üzerlerine geçiren bir çete çökertildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Bataklık Çetesi! Borçlandırıp taşınmazlarına el koydular…

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Çatalca'da "Yasa Dışı Bahis" operasyonu düzenledi. Yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağlayan bir çetenin, mağdurlara zorla senet imzalattıkları, söz konusu senetler vasıtasıyla "Tefecilik" yaptıkları tespit edildi. Çete üyelerinin kendi içlerinde işbirliği yaptıkları, bazı çete üyelerinin yasa dışı bahis organizasyonunu yöneterek yönlendirdikleri, çetenin diğer üyelerinin borçlarını ödeyemeyen kişilere zorla senet imzalattıkları saptandı.

Çete üyelerinin söz konusu senetlere yüksek oranlı faizler uyguladıkları, borçlarını ödeyemeyecek halde olan kişilerin taşınmaz mal varlıklarını kendi üzerlerine geçirmelerini sağladıkları da tespit edildi. Banka hesaplarında son bir yılda milyonlarca liralık hesap hareketleri olduğu belirlenen çete üyelerinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. H.B., B.Ö.B., K.B., A.A., A.Ö. ve A.D. isimli altı çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. 5 cep telefonu, 5 sim kart ve dört dizüstü bilgisayara incelenmek üzere el konuldu. K.B., H.B. ve A.A. isimli 3 çete üyesi tutuklandı. Diğer çete üyeleri ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den açıklama geldi! Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yaş sınırı, şartı olacak mı?
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İki rakam birden! Bakanlık anket ve TÜRK-İŞ rakam paylaştı
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sır fotoğrafın gizemi çözüldü
SON DAKİKA: TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Vergi dilimleri yeniden belirlenmeli
Son dakika haberi | Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan asgari ücret açıklaması
Bakan Kasapoğlu, öğrencilere müjdeyi verdi: KYK burs rakamlarında devrim yapacağız
SON DAKİKA: Emekli zammı için kritik sürece girildi! Yeni yılda emeklilerin maaşları ne kadar, kaç TL olacak?
Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Gaz fiyatını belirleyen merkez olmak istiyoruz
'6 yaşındaki kız çocuğuna istismara' tepkiler peş peşe yükseldi! Diyanet'ten açıklama
Edirne'yi İstanbul'a bağlayan projede tarih belli oldu: Seyahat süresi 1,5 saate düşecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Bataklık Çetesi! Borçlandırıp taşınmazlarına el koydular…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA