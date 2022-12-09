Bataklık Çetesi! Borçlandırıp taşınmazlarına el koydular…

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Çatalca'da "Yasa Dışı Bahis" operasyonu düzenledi. Yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağlayan bir çetenin, mağdurlara zorla senet imzalattıkları, söz konusu senetler vasıtasıyla "Tefecilik" yaptıkları tespit edildi. Çete üyelerinin kendi içlerinde işbirliği yaptıkları, bazı çete üyelerinin yasa dışı bahis organizasyonunu yöneterek yönlendirdikleri, çetenin diğer üyelerinin borçlarını ödeyemeyen kişilere zorla senet imzalattıkları saptandı.

Çete üyelerinin söz konusu senetlere yüksek oranlı faizler uyguladıkları, borçlarını ödeyemeyecek halde olan kişilerin taşınmaz mal varlıklarını kendi üzerlerine geçirmelerini sağladıkları da tespit edildi. Banka hesaplarında son bir yılda milyonlarca liralık hesap hareketleri olduğu belirlenen çete üyelerinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. H.B., B.Ö.B., K.B., A.A., A.Ö. ve A.D. isimli altı çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. 5 cep telefonu, 5 sim kart ve dört dizüstü bilgisayara incelenmek üzere el konuldu. K.B., H.B. ve A.A. isimli 3 çete üyesi tutuklandı. Diğer çete üyeleri ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.