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Giriş Tarihi: 24.11.2023

Batan gemideki bir mürettebatın daha cesedi bulundu

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Batan gemideki bir mürettebatın daha cesedi bulundu
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçen pazar günü yaşanan fırtınada Kafkametler kuru yük gemisinin batması sonucu kaybolan 10 mürettebattan, usta gemici İsmail Kaptan'ın (72) cesedine ulaşıldı. 42 dalgıçla yürütülen arama çalışmalarının 5'inci gününde, kara ve su altı görüntüleme cihazı ile yeri tespit edilen Kaptan'ın da bulunmasıyla birlikte ulaşılan ceset sayısı 2'ye çıktı. AFAD Başkanlığı arama çalışmalarının 372 personel, 2 uçak, 2 helikopter, 18 bot, 3 drone, 2 Rov (Su altı robotu) 3 YTS Sonar ile birlikte sürdüğünü açıkladı.

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Batan gemideki bir mürettebatın daha cesedi bulundu
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