Haberler Yaşam Haberleri Batan geminin kayıp personeline yönelik çalışmalar Bandırma'da yoğunlaştı
Giriş Tarihi: 16.2.2024 15:20 Son Güncelleme: 16.2.2024 15:31

Batan geminin kayıp personeline yönelik çalışmalar Bandırma'da yoğunlaştı

Marmara Denizi'nde seyir halinde iken Karacabey açıklarında su alarak batan ‘BATUHAN A’ isimli kargo gemisinin kayıp mürettebatına ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Batan geminin kayıp personeline yönelik çalışmalar Bandırma’da yoğunlaştı

Marmara Denizi'nde batan "BATUHAN A" isimli geminin kayıp 6 mürettebatına ulaşmak için tüm imkânlar seferber edildi. Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Sahil Yenice Mahallesi'nde toplanan TSK, AFAD, jandarma ve itfaiyeden oluşan ekipler gün boyunca aralıksız olarak arama-kurtarma çalışması yürütüyorlar.

Hem denizden ve hem de havadan koordineli olarak çalışma yürüten ekipler, ayrıca karadan da denizi aralıksız olarak izleyerek görsel tarama yapıyorlar. Diğer yandan, Bandırma Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 2 botun da arama-kurtarma çalışmalarına katıldığı öğrenildi.

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Batan geminin kayıp personeline yönelik çalışmalar Bandırma'da yoğunlaştı
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