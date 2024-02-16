Batan geminin mürettebatı için arama ordusu 9 gemi 2 uçak 1 helikopter 500 personel arıyor

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, dün sabah saatlerinde 6 kişilik mürettebatı ile birlikte batan Batuhan A gemisiyle alakalı Karacabey Kurşunlu Mahallesi'ndeki kriz merkezine gelerek açıklamalarda bulundu.

Aksilik çıkmazsa akşam 5'ten sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı dalgıçların dalacağını belirten Vali Demirtaş şöyle devam etti, "Kriz merkezindeki arkadaşlarımızla birlikte sabahleyin olay yerine gittik. Yapmış olduğumuz görüşmede alanda 9 tane gemi, 2 tane uçak, 1 tane helikopter ve yaklaşık 500'e yakın personel çok fedakarca çalıştıklarını şahit olduk. En yakın zamanda 6 kardeşimizi kurtarırız diye düşünüyorum. Akşama doğru 17.00 veya 18.00 civarında dalış gerçekleştirecek. TCG Akın gemisi şuanda yerleşkesini sağladı. Şuanda bulunmuş oldukları yerleri sağlamlaştırmaya çalıştırıyorlar. Bir aksilik çıkmazsa 17.00'dan sonra dalgıçlarımız dalmaya başlayacaklar. Tabi görüntüleme cihazları dün geceden itibaren çalışmalar başladı. Ama tabi mürettebat gemide olup olmadıklarını ancak dalgıçlarımızın dalmasıyla tespitini yapabileceğiz. Bir işçi yerine başka bir eleman gitmiş. Mürettebat 6 kişi ama daha fazla değil. 51 metreye Deniz Kuvvet Komutanlığı'nın çok rahat bir şekilde yapabileceklerini söylediler. Ben oradaki komutanlar ile telefon ve telsiz ile görüşme sağladım. Eğer ihtiyaç duyulursa Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı arkadaşlarda orada hazırlar. Hem Kıyı Emniyeti'nin dalgıçları orada hem de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın dalgıçları orada. Hava şartları biraz sert, rüzgar ve dalgada var. Ama 17.00'den sonra olağanüstü bir şey olmazsa inmeye başlayacaklar" ifadelerini kullandı.