Batı, Kırmızı No. 3 gıda boyasını yasaklıyor

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Kırmızı No. 3 isimli gıda boyasını haberleştirdi. Buna göre söz konusu gıda boyası, diğer tüm sentetik boyalar gibi petrol kaynaklı bir kimyasal grubundan elde ediliyor ve binlerce gıda ürününde kullanılıyor. Haberde şu ifadelere yer verildi: "Şirketler, özellikle çocuklar için çekici hale getirmek amacıyla tatlılara, şekerlemelere ve hatta öksürük şurubu gibi ilaçlara boya ekliyor. Yeni Zelanda, Avustralya, Japonya ve İngiltere'nin yanı sıra birçok Avrupa ülkesinde bu maddenin kullanımı ya yasaklandı veya kısıtlandı." Türkiye'de eritrosin maddesi gıda renklendiricisi olarak satılıyor.