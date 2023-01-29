Batıda ilk kar Doğuda yollar kapandı

Kar yağışı yurt genelinde etkisini arttırarak sürdürüyor. İstanbul'un yüksek kesimlerinden Silivri ve Kartal'daki Aydos Ormanları karla tanıştı. Trakya'da Istıranca Ormanları da beyaza büründü. Bolu Dağı'nda kar 5 santimetreye ulaşırken, önceden tuzlanan yollar kardan etkilenmedi. Ancak, yoğun sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü. Kastamonu ve Karabük'ün yüksek kesimleri de beyaza büründü.Doğu'da Malatya, Van, Hakkâri, Siirt, Bitlis, Bingöl, Muş, Elazığ, Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda yerleşim yerinin yolu kapandı. Siirt'te, kar nedeniyle yolu kapanan Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler köyünde doğum sancısı çeken Asiye Satra (22), yaklaşık iki saatlik uğraş sonrası ambulansla hastaneye ulaştırıldı. Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yolu kapanan Söğüt Mahallesi'nde fenalaşan KOAH hastası Yeter Yaşar (70), yol açılarak hastaneye ulaştırıldı. Şemdinli'de çocuklar poşet ve plastik bidonlarla kayarak karın tadını çıkardı. Kayak merkezlerinde de işletmelerin yüzü güldü. Kar kalınlığı Kartalkaya'da 1.5 metre, Davraz'da 70 santimetre, Saklıkent'te 48 santimetre Palandöken ve Uludağ'da 45 santimetre oldu.MalatyaSABAH