Batı’da sis Doğu’da kar

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sis etkili oldu. Ardahan ve Kars'ta ise kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı ve kuvvetli tipi nedeniyle Ardahan, Şavşat, Ardahan-Damal-Posof ve Ardahan- Ardanuç karayolları ulaşıma tamamen kapandı. Bülbülan Geçidi'nde kar kalınlığı 2.5-3 metreye ulaştı. Yolların kapanması sonucu birçok sürücü ve yolcu saatlerce araçlarında mahsur kaldı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dondurucu soğukların etkisiyle dereler ve göletler buz tuttu. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye düştüğü Kars'ta, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Edirne'de görüş mesafesinin 50 metrenin altına kadar düşmesine neden olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Sis Tekirdağ ve Kırklareli'nde de etkili oldu.