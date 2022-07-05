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Giriş Tarihi: 5.7.2022 15:46

Batık gemilerden çıkan Amforalar gözaltına aldırdı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Batık gemilerden çıkan Amforalar gözaltına aldırdı

İstanbul’da balıkçıları tarafından batık gemilerden çıkarılan “Amfora” olarak adlandırılan tarihi eserleri restoranına “Süs” olarak koyan bir kişi gözaltına alındı. Söz konusu kişinin restoranında Helenistik, Roma ve Bizans Dönemleri’ne ait 11 tarihi eser bulundu.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Sarıyer İlçesi'ne bağlı olan Rumeli Feneri Mahallesi'nde "Restoran" olarak faaliyet yürütülen bir iş yerinde arama yaptı. Adreste Helenistik, Roma ve Bizans Dönemleri'ne ait olan farklı boy ve ebatlarda, farklı renk ve biçimlerde, kırık, çatlak ve bütün olmak üzere toplam 11 adet "Amfora" olarak adlandırılan tarihi eser ele geçirildi.

Tarihi eserlerin, restoran sahibine bağlı olarak çalışan balıkçılar tarafından batık gemilerden çıkarıldığı ve restoranda "Süs" olarak sergilendiği iddia edildi. Restoran sahibi "Kültür ve Tabiat Varlıkları'nı Koruma Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle gözaltına alındı.

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Batık gemilerden çıkan Amforalar gözaltına aldırdı
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