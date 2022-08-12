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Giriş Tarihi: 12.8.2022 16:55 Son Güncelleme: 12.8.2022 17:40

Batman ve Mardin’de 2 ayrı kaza: 1 ölü 10 yaralı

Mardin'in Mazıdağı ve Batman’ın Kozluk ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken 10 kişi ise yaralandı.

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Batman ve Mardin’de 2 ayrı kaza: 1 ölü 10 yaralı

Batman-Kozluk karayolunda tarlada kavun hasadı yapan işçileri taşıyan kamyonet sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra tedavi edilmek üzere Batman Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Bir diğer trafik kazası ise Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşandı. 39 yaşındaki Mustafa T'nin kullandığı otomobil, Işıkyaka mevkisinde 58 yaşındaki Ramazan Y'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Cuma T. ve Meryem T. yaralandı. Olay yerine sevk eden sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken Yaralılardan durumu ağır olan Ramazan Y, kaldırıldığı Mazıdağı Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar Mardin Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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Batman ve Mardin’de 2 ayrı kaza: 1 ölü 10 yaralı
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