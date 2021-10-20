Batman’da 12 düzensiz göçmen yakalandı

Batman İl Jandarma Komutanlığı, yurda yasadışı yollarla girdiği tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kozluk İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kozluk Asayiş Komando Timi ekipleri tarafından takibe alınan araç, Bekirhan'da jandarmanın "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yol kontrol noktasından yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta İnsansız Hava Aracı (Dron) destekli operasyon faaliyetiyle 11 Afganistan ve 1'i Pakistan uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere Batman İl Göç İdaresine teslim edildi.