Batman’da 3’üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Batman'ın Aydınlık Evler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 53 yaşındaki Gülistan Yılmaz isimli kadın, yaşadığı apartmanın 3'üncü katından düşerek ağır yaralandı. Olay, çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine sevk eden sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yılmaz'a ilk müdahale yaptıktan sonra Batman İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Yılmaz, kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek için detaylı inceleme başlattı.