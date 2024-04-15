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Giriş Tarihi: 15.4.2024 13:06 Son Güncelleme: 15.4.2024 13:06

Batman’da acı olay: Balık avlarken akıma kapılarak öldü

Batman’ın Kozluk ilçesinde acı bir olay meydana geldi. Elektrikle balık avlamak isterken akıma kapılan Halil Kasal (35), hayatını kaybetti.

Batman’da acı olay: Balık avlarken akıma kapılarak öldü

Olay, dün öğle saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Pınarhisar Köyü yakınlarındaki çayda meydana geldi. İddiaya göre balık yakalamak için suya elektrik veren Halil Kasal, düzeneği topladığı sırada akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kasal, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti. Kasal'ın cenazesi, akşam saatlerinde köydeki Şeyh Halil mezarlığında defnedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Batman’da acı olay: Balık avlarken akıma kapılarak öldü
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