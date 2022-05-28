Batman’da aile faciası: 2 ölü 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre olay, saat 22.00 sularında Şerzan Kurt Parkı yakınlarında bulunan 412 Sokak 16 Numara'da yaşandı. Henüz bilinmeyen nedenden dolayı cinnet geçiren 65 yaşındaki Şehmuz Demir, yeğeni Abdulğani Demir, eşi Felek Demir ve eşinin kardeşi olan Keziban Demir'e silahla ateş açtı. Olayda Abdulğani Demir ve Keziban Demir yaşamını yitirirken zanlının eşi olan Felek Demir ise ağır yaralandı. 2 kişiyi öldürerek aile faciasına neden olan Şehmuz Demir olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra polis tarafından yalandı.