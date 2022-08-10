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Giriş Tarihi: 10.8.2022 01:30

Batman’da alacak verecek meselesi can aldı: 1 ölü

Batman’da 35 yaşındaki Mesut Demir, alacak verecek meselesi yüzünden karıştığı kavgada bıçak darbesiyle ağır yaralanarak hayatını kaybetti.

İHA
Batman’da alacak verecek meselesi can aldı: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre olay, Batman Yaşar Kemal parkında meydana geldi. İddialara göre 35 yaşındaki Mesut Demir, alacak verecek meselesi yüzünden kavga ettiği bir kişi tarafından defalarca bıçaklandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinden kaçan katil zanlısını yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Batman’da alacak verecek meselesi can aldı: 1 ölü
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