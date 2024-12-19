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Giriş Tarihi: 19.12.2024 11:29 Son Güncelleme: 19.12.2024 11:31

Batman’da araç uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı

Batman’ın Sason ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Batman’da araç uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı

Olay, Sason ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Gürgenli yol ayrımında gerçekleşti. Latif Şahin'in yönetimindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı.



Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine, jandarmaya ve güvenlik korucularına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada 30 yaşındaki Gülsüm Kaplan hayatını kaybetti.

Yaralanan 6 kişi ise Sason Devlet Hastanesi ve Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Batman’da araç uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı
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