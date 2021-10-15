Batman’da aralarında çocuk istismarcısının da bulunduğu 5 kişi yakalandı

Batman Emniyet Müdürlüğümüz, Asayiş Şube Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Polisin Tilmerç Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği E.A.'nin UYAP sorgulamasında "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan toplam 18 yıl 8 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığını belirledi. E.A., polis tarafından yakalandıktan sonra cezaevine gönderildi. Öte yandan UYAP sorgulamasında, toplam 18 yıl 5 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası olan H.Ç., toplam 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası M.I., toplam 17 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası M.D. ve toplamda 9 dosyadan 16 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası A.G. polis tarafından yakalandı. Yakalananlar arasında bulunan A.G.'nin doktor raporunda hamile olması nedeniyle cumhuriyet savcılığınca hapis cezası ertelenirken diğer 4 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.