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Giriş Tarihi: 15.10.2021 13:28 Son Güncelleme: 15.10.2021 13:37

Batman'da aralarında çocuk istismarcısının da bulunduğu 5 kişi yakalandı

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Batman’da aralarında çocuk istismarcısının da bulunduğu 5 kişi yakalandı

Batman’da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla her yerde aranan 5 kişi Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP)’a takıldı. Yakalanan 5 kişiden 4’ü tutuklanarak ceza evine gönderilirken 1’i ise hamile olduğu gerekçesiyle cumhuriyet savcılığınca hapis cezası ertelendi.

Batman Emniyet Müdürlüğümüz, Asayiş Şube Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Polisin Tilmerç Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği E.A.'nin UYAP sorgulamasında "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan toplam 18 yıl 8 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığını belirledi. E.A., polis tarafından yakalandıktan sonra cezaevine gönderildi. Öte yandan UYAP sorgulamasında, toplam 18 yıl 5 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası olan H.Ç., toplam 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası M.I., toplam 17 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası M.D. ve toplamda 9 dosyadan 16 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası A.G. polis tarafından yakalandı. Yakalananlar arasında bulunan A.G.'nin doktor raporunda hamile olması nedeniyle cumhuriyet savcılığınca hapis cezası ertelenirken diğer 4 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Batman'da aralarında çocuk istismarcısının da bulunduğu 5 kişi yakalandı
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