Batman’da cani koca eşine dehşeti yaşattı! 6 yerinden bıçakladı

Batman Şirinevler mahallesinde meydana gelen olayda 5 çocuk annesi 35 yaşındaki F.Y., şiddetli geçimsizlik yaşadığı kocası 40 yaşındaki D.Y hakkında uzaklaştırma kararı aldırttı. Uzaklaştırma kararı öğrenen D.Y., eve gelerek eşi F.Y. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında cinnet geçiren D.Y., mutfaktan aldığı bıçakla eşini 6 yerinden yaraladı.

Evden gelen sesler üzerine olayı duyan mahalle sakinleri önce durumu 112 Acil Servise iletti ardından cani kocayı linç etmeye çalıştı. Olay yerine sevk eden sağlık ekipleri ağır yaralanan 5 çocuk annesi F.Y.'i Batman Eğitim Araştırma hastanesinde kaldırdı. Polis ekipleri ise cani kocayı mahallelinin elinden alarak zırhlı araca mahalleden alarak gözaltına aldı. Hastaneden yoğun bakıma alınan F.Y.'nin durumu ağır olduğu öğrenildi.