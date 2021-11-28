Düğünlerde abartılı harcamaları kaldırdılar

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu kentlerinde, abartılı düğünler nedeniyle gençler evlenmekte zorluk çekiyor. Altın ve diğer masrafların aşırı artması sonucu düğün maliyetlerini karşılamayan birçok aile genç çocuklarını evlendirmekte sıkıntı yaşarken Batman'da faaliyet gösteren Bekıra ve Civar Köyleri Derneği üyeleri örnek bir karar aldı.

Dernek üyelerinin uzun müzakereleri sonucunda düğünlerde kız tarafının istediği altın miktarı 80 gramla sınırlandırma kararı alındı. Ayrıca dernek üyelerinin imza altına aldığı karalar doğrultusunda, gelinin gelinlik yerine yöresel kıyafet giymesine, kuaför yerine evde süslenmesine, üç günlük ziyaretlerin yapılmamasına, düğün töreninde takı merasiminin yapılmamasına, takı takmak isteyenlerin de takılarını gizli vermesine, düğünlerin düğün salonu yerine ev ve köy meydanında yapılmasına karar verdi.

TAZİYELERDE YEMEKLER ETSİ VE SADE OLACAK

Ayrıca taziyeler için de yeni kararlar alan dernek üyeleri, "taziyeye gelen misafirlere yemek yapılmaması, taziyede sürekli kalan aile efradı için ise etsiz sade görülmeyecek yerde yenilmesi, taziyelerin bir yerde 3 gün yapılması, ev önünde tekrar oturulmaması, memlekete yakın yapılan taziye İstanbul ile diğer şehirlerde tekrar kurulmaması, taziye masrafları aileler ve akrabalar arasında paylaşılması kararı alınmıştır" dedi.