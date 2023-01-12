Batman’da eski koca dehşeti! Pompalı tüfekle saldırdı: 1 ölü, 2 yaralı

Batman'da Korik Mahallesi Aydınkonak İlkokulu bahçesinde sabahın erken saatlerinde yaşandı. Çocuğunu erkek kardeşleriyle okula götüren Edibe G. ile o sırada okula gelen eski kocası Ahmet D. arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Çıkan tartışmaya Edibe G.'nin kardeşleri de müdahil olunca tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Eski koca Ahmet D. aracından çıkardığı pompalı tüfekle eski eşi Edibe G. ve kardeşleri Recep G. ile Aziz G.'ye ateş açtı.

Saldırıda yaralanan Aziz G. olay yerinde hayatını kaybederken yaralı Edibe G. ve Recep G. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.