Haberler Yaşam Haberleri Batman’da eski koca dehşeti! Pompalı tüfekle saldırdı: 1 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 12.1.2023 11:59 Son Güncelleme: 12.1.2023 12:15

Batman’da eski koca dehşeti! Pompalı tüfekle saldırdı: 1 ölü, 2 yaralı

Batman’da boşandığı eşi ve eşinin kardeşleriyle okul bahçesinde karşılaşan Ahmet D. ile taraflar arsında çıkan tartışmada dehşet yaşandı. Ahmet D. tartıştığı eşi ve eşinin iki kardeşine pompalı tüfekle saldırdı. Saldırıda 1 kişi ölürken 2 kişi ise ağır yaralandı.

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Batman’da eski koca dehşeti! Pompalı tüfekle saldırdı: 1 ölü, 2 yaralı

Batman'da Korik Mahallesi Aydınkonak İlkokulu bahçesinde sabahın erken saatlerinde yaşandı. Çocuğunu erkek kardeşleriyle okula götüren Edibe G. ile o sırada okula gelen eski kocası Ahmet D. arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Çıkan tartışmaya Edibe G.'nin kardeşleri de müdahil olunca tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Eski koca Ahmet D. aracından çıkardığı pompalı tüfekle eski eşi Edibe G. ve kardeşleri Recep G. ile Aziz G.'ye ateş açtı.

Saldırıda yaralanan Aziz G. olay yerinde hayatını kaybederken yaralı Edibe G. ve Recep G. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Batman’da eski koca dehşeti! Pompalı tüfekle saldırdı: 1 ölü, 2 yaralı
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