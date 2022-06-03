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Giriş Tarihi: 3.6.2022 00:28

Batman’da iki aile arasında silahlı kavga: 3 kişi hayatını kaybetti

AA
Batman’da iki aile arasında silahlı kavga: 3 kişi hayatını kaybetti

Batman'da aralarında husumet bulunan aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Kozluk ilçesine bağlı Armutlu köyünde daha önce aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Ş. uzun namlulu silahla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu aynı aileden Hasan, Kazım ve Niyazi Durmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, olaya karıştığı şüphesiyle R.Ş., H.Ş. ve M.Ş'yi gözaltına alırken kaçan Ö.Ş'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kavgada hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için Kozluk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Batman’da iki aile arasında silahlı kavga: 3 kişi hayatını kaybetti
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