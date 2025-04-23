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Giriş Tarihi: 23.4.2025 11:49 Son Güncelleme: 23.4.2025 14:33

Batman’da jandarma uzman çavuş şehit oldu

Batman’ın Beşiri ilçesinde görev yapan 55 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş, görev silahının kazara ateş alması sonucu başından ağır yaralandı. 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Uzman Çavuş, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

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Batman’da jandarma uzman çavuş şehit oldu

Olay, Batman'ın Beşiri ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 55 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş, görevli olduğu sırada görev silahıyla ilgilenirken silah kazara ateş aldı. Başından ağır yaralanan Taş, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yoğun bakımda tutulan Uzman Çavuş Şükrü Taş, tüm müdahalelere rağmen 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş için Batman'da resmi tören düzenlenecek. Ardından naaşı, memleketi olan Mardin'e uğurlanarak son yolculuğuna uğurlanacak.

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Batman’da jandarma uzman çavuş şehit oldu
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