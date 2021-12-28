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Giriş Tarihi: 28.12.2021 13:41

Batman’da kaybolan 2 yaşındaki çocuk, suyu kuyusunda ölü bulundu

İHA
Batman’da kaybolan 2 yaşındaki çocuk, suyu kuyusunda ölü bulundu

Batman’ın Beşiri ilçesinde dün kaybolan 2 yaşındaki çocuk, su kuyusunda ölü bulundu.

Olay, Beşiri ilçesi Beşpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dün, 2 yaşındaki S.G., evinin çevresinde oyun oynarken ortadan kayboldu. Ailenin haber vermesiyle jandarma ekipleri ile arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalarda S.G.'nin evine yakın yerde bulunan su kuyusuna düştüğü tespit edildi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde S.G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
S.G., otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Batman’da kaybolan 2 yaşındaki çocuk, suyu kuyusunda ölü bulundu
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