Batman’da kız çocuklarını kaçırmaya çalışan zanlıya linç girişimi

Batman'da 12-13 yaşlarındaki iki kız çocuğunu kaçırmaya çalıştığı iddia edilen bir kişiyi, mahalleli yakalayarak linç girişiminde bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşları sakinleştirirken, yaralanan zanlı hastaneye kaldırıldı
Edinilen bilgilere göre olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 12 ve 13 yaşındaki iki kız çocuğunu kaçırmaya çalışırken mahallelinin fark ettiği ve yakaladığı bir kişi, mahalleli tarafından dövüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşları sakinleştirirken, yaralanan zanlı ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.