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Giriş Tarihi: 29.6.2022 12:50

Batman'da korkunç olay: Önce sevgilisini sonra kendini vurdu!

DHA
Batman’da korkunç olay: Önce sevgilisini sonra kendini vurdu!

Batman'da tartıştığı kız arkadaşı K.S.'ye (25) tabancayla ateş eden Ş.D.A. (27), kendisini de vurdu. Hastaneye kaldırılan sevgililerin ağır yaralı olduğu belirtildi.

Korkunç olay, sabah saatlerinde Pazaryeri Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Bulvarı'ndaki apartmanın önünde meydana geldi. İddiaya göre Ş.D.A., kız arkadaşı K.S. ile tartıştı. Ş.D.A., tartışma sonrası kaçmaya çalışan K.S.'ye tabancayla ateş etti. S.K., kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada Ş.D.A., elindeki tabancayı kendi başına doğrultarak ateşledi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası K.S. ve Ş.D.A., ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan K.S. ile Ş.D.A.'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Batman'da korkunç olay: Önce sevgilisini sonra kendini vurdu!
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