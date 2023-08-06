Batman’da mısır tarlasında erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, olay Batman'ın kent merkezinde bulunan Karabağ Parkının yanındaki mısır tarlasında meydana geldi. Parktaki vatandaşların yaralı bir adamın mısır tarlası içerisinde olduğunu 112 çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.