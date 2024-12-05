Batman’da PKK/KCK operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin tespiti, önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan şüpheli şahıslara yönelik adli operasyon düzenlendiği belirtildi.

ÖRGÜTSEL DOKÜMAN VE DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

3 şüphelinin yakalandığı operasyonda, yasaklı yayın dahilinde bulunan örgütsel doküman, örgütü simgeleyen bez parçaları ile şüphelilere ait dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.