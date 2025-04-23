Batman’da şehit uzman çavuş Taş memleketine uğurlandı

Olay, Batman'ın Beşiri ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 55 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş, görevli olduğu sırada görev silahıyla ilgilenirken silah kazara ateş aldı. Başından ağır yaralanan Taş, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yoğun bakımda tutulan Uzman Çavuş Şükrü Taş, tüm müdahalelere rağmen 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş için Batman'da resmi tören düzenlendi. Törene Batman Valisi Ekrem Canalp, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç'un yanı sıra vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, silah arkadaşları ve şehidin yakınları katıldı. Törenin ardından şehit Uzaman Çavuş Taş'ın naaşı, memleketi olan Mardin'e uğurlandı.