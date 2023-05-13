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Giriş Tarihi: 13.5.2023 14:10 Son Güncelleme: 13.5.2023 14:41

Batman'da silahlı kavga: 1 ölü

Batman'da iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada kan döküldü. Kavgada karşı gruptan birinin silahıyla açtığı ateşle 1 kişi yaşamını yitirdi.

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Batman’da silahlı kavga: 1 ölü

Batman Diyarbakır Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 2 grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden sözlü başlayan tartışma yerini kavgaya bıraktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine 31 yaşındaki Özgür Tuncer, silahla kafasından vuruldu. Tuncer, başına isabet eden mermiyle yere yığıldı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tuncer, sağlık ekiplerince İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen Tuncer kurtarılmazken ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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