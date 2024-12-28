Batman’da silahlı saldırıda 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay, saat 22.30 sıralarında Raman Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda yürüyen İbrahim Halil Etike, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda kafasına isabet eden mermiyle ağır yaralanan Etike, yere yığılırken çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan genç, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, saldırgan veya saldırganları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.