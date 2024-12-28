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Giriş Tarihi: 28.12.2024 11:10 Son Güncelleme: 28.12.2024 11:53

Batman'da silahlı saldırıda 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Batman'da akşam saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda 18 yaşındaki İbrahim Halil Etike, kafasından vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Batman’da silahlı saldırıda 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay, saat 22.30 sıralarında Raman Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda yürüyen İbrahim Halil Etike, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda kafasına isabet eden mermiyle ağır yaralanan Etike, yere yığılırken çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan genç, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, saldırgan veya saldırganları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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Batman'da silahlı saldırıda 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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