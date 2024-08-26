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Giriş Tarihi: 26.8.2024 16:30 Son Güncelleme: 26.8.2024 16:50

Batman’da su kuyusuna düşen inek halatla kurtarıldı

Batman'nın Yenipınar köyünde otlatmak amacıyla çevreye bırakılan inek su kuyusuna düştü. İtfaiye ekipleri tarafından halatlı makara yardımıyla kurtarıldı. İşte o anlar kameralara yansıdı

İHA
Batman’da su kuyusuna düşen inek halatla kurtarıldı

Batman'da 20 metre derinliğindeki kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından halatlı makara yardımıyla kurtarıldı.
Batman merkeze bağlı Yenipınar köyünde arazide otlamaya bırakılan inek, çevrede bulunan yaklaşık 20 metre derinliğindeki sulama kuyusuna düşerek mahsur kaldı.


Batman'da su kuyusuna düşen ineğin kurtarılma anı kamerada

HALATLI MAKARA YARDIMIYLA KURTARILDI

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine Batman Belediyesine ait itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, halatlı makara yardımıyla kuyuya inerek orada bulunan yaralı ineği kuyudan çıkardı. Kurtarılan inek, veteriner hekim tarafından tedavi altına alındı.

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Batman’da su kuyusuna düşen inek halatla kurtarıldı
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