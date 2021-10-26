Batman’da tefeci operasyonunda 2 tutuklama

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, tefecilik sucuna buluşan 7 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için 7aderese ve 4 işyerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adres ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 128 fişek,1 ruhsatsız av tüfeği, 161 av tüfeği kartuşu, 1 pala, 15 başkasına ait tapu senedi, 8 başkalarına ait kredi kartı, 5 alacak verecek durumunun kaydedildiği defter, 4 fişek uyuşturucu madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 80 bin 300 TL nakit para ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Adli Makamlara sevk edilen 6 kişiden 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken 2 kişi ise tutuklandı.