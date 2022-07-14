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Giriş Tarihi: 14.7.2022 22:29

Battaniye silkelerken düşen çocuk ağır yaralandı

Malatya’da battaniye silkelerken 4. kattan park halindeki bir aracın üzerine düşen 14 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı

İHA
Battaniye silkelerken düşen çocuk ağır yaralandı

Olay, saat 17.30 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cezmi Kartay Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında ailesiyle birlikte yaşayan yabancı uyruklu E.H. (14) pencereden battaniye silkelerken, dengesini kayıp ederek aşağı düştü. Park halindeki bir araca çarparak kaldırım üzerine düşen E.H. yaralandı.

Çevre esnafının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı E.H. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan E.H.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, çocuğun düşme anı ise anbean kameralara yansıdı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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Battaniye silkelerken düşen çocuk ağır yaralandı
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