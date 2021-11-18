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Giriş Tarihi: 19.11.2021

Battaniyesini alan sokakta sabahladı

Battaniyesini alan sokakta sabahladı

Düzce’de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine girmekte tereddüt edenler geceyi sokakta geçirdi. Türk Kızılay tarafından vatandaşlara çay ve kumanya dağıtıldı

Düzce'de önceki gün saat 15.40'ta meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem ve yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle bazı vatandaşlar evlerine girmekte tereddüt yaşadı. Bazıları Düzce Belediyesi önünde battaniyelere sarılarak uyumayı tercih ederken, bazıları ise geceyi Millet Bahçesi'nde oturarak geçirdi. Düzce Üniversitesi öğrencileri kampüs bahçesinde sabahlarken, bazı öğrenciler de çadır kurdu. Evlerinin bulunduğu sokaklar ile kentin önemli noktalarında bekleyerek geceyi dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlara Türk Kızılay, sıcak çay ve kumanya dağıttı.

HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR
Türk Kızılay Düzce Şubesi, Kızılay gönüllüsü gençler aracılığı ile Anıt Park Meydanı'nda bekleyen vatandaşlara ikramda bulundu. Depremin ardından apartmanın duvarlarında küçük çatlaklar oluştuğu için evlerine giremeyen Kurnaz ailesi, Vali Cevdet Atay'ın girişimleriyle otele yerleştirildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarına dün de devam etti. Düzce il merkezi ile Çilimli ve Akçakoca ilçelerinde görevli 6 saha ekibi, halkın ihbarlarını değerlendirerek hasar tespit tutanaklarını tuttu. Öte yandan KYK öğrenci yurtları da kontrol amaçlı, ekipler tarafından incelendi.

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Battaniyesini alan sokakta sabahladı
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