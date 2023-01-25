Battle Royale Ne Demek? Battle Royale Oyunları Nelerdir, Ne Anlama Gelir?

PUBG gibi dünyayı kasıp kavuran oyunların, ülkemizde de çok yaygınlaşması ve her yaştan insanın bu oyunları oynamasıyla birlikte birçok insanda battle royale ne demek sorusu uyanmıştır. Battle royale oyunları nelerdir diye merak eden oyun sever, ne anlama geldiğini de araştırmaktadırlar. Bizler de sizlere bu metinde herkesin merak ettiği o sorulara yanıt bulacağız. Hep beraber yazımızın geri kalanını okuyarak, siz de battle royale hakkında merak edilenleri ve cevaplarını öğrenebilirsiniz.

Battle Royale Ne Demektir?

Battle royale oyun, genellikle hayatta kalma üzerine kurulan bir oyun olmasıyla bilinir. Oyun mücadeleleri oyuncuların az sayıda ekipmanla başlarken oyun süresince ekipman arayarak ve rakiplerini eleyerek sahip oldukları ekipmanları alma şeklinde devam eder. Bu esnada belirli süreler içerisinde oyun alanı daralır ve son oyuncu kalana dek oyun devam eder. Son oyuncu zaferi elde eder ve oyun biter. Bu türün adı 2000 yılına ait Koushun Takami adlı Japon yazarın "Battle Royal" orijinal ismiyle "Batoru Rowaiaru" adlı romanına ve bu romandan uyarlanan sinema filmine dayanıyor. Aksiyon-macera, macera, rol yapma, simülasyon, strateji, araç simülasyonu ve benzeri gibi türleri bulunan bir oyun türü olan battle royalede, savaş sahasına bir şekilde dâhil olan oyuncular, onlarca rakibine karşı, o haritada ayakta kalmaya çalışmaktadır.

Battle Royale Oyunları Nelerdir?

Battle Royale yani hayatta kalma, oyuncuların oldukça az sayıda ekipman ile mücadeleye başladığı ve rakipleri elemek için ekipman aranan, bu süre içerisinde son oyuncu hayatta kalana dek oyunun haritasındaki oynanabilir alanların ve kişilerin daraldığı, nihai hedefin hayatta kalmak olduğu oyun türüdür. Son yılların en popüler online oyun türü olarak tanımlanabilmekte olan bu oyun türü ve en iyi battle royale oyunları, geliştiricilerinin her sezon sundukları yenilikler ve çeşitli haritalar ile, oyuncuların kalbini kazanmaya devam etmiştir. Mobil platformlarda ve PC'de rahatlıkla oynanabilen bu oyun türünde olan, en popüler oyunlar ise şu şekildedir:

Mobil için battle royale (hayatta kalma) oyunları:

Last Day on Earth

Garena Free Fire

Call Of Duty Mobile

PUBG Mobile

Fortnite Mobile

Konsol için battle royale (hayatta kalma) oyunları;

Red Dead Online

Call of Duty: Black Ops 4's Blackout

Battlefield V Firestorm

Fallout 76 Nuclear Winter

PC için battle royale (hayatta kalma) oyunları:

Apex Legends

Call of Duty: Warzone

Ring of Elysium

Fortnite Battle Royale

Türkiye'de ve Dünya'da En Çok Tercih Edilen Battle Royale Oyunları Hangileridir?

Türkiye'de ve Dünya'da corona virüs salgının olmasıyla birlikte evlere kapanmak zorunda olan insanlar birçok uğraş ve zaman geçirme yöntemi bulmuşlardır. Battle royale oyunlar da bu dönem en çok tercih edilen oyun türlerinden olmuştur. Ülkemizde özellikle PUBG ve Fortnite, son dönemde oyun dünyasına en damga vuran oyunlardır.

PUBG: Mobil platformda da oynanabilen bu oyunda bir uçağın içinde toplanmış olan oyuncular belirledikleri noktalara paraşütle atlayarak adadaki imkanlarla görevleri yapmaktadırlar. En fazla 100 oyuncunun bulunduğu bu oyunda,bu oyuncular tek bir harita üzerinde birbirini yok etmeye çalışmaktadır. Bireysel, iki kişi veya grup halinde oynanabilen, aksiyon tabanlı ve çok oyunculu bir multiplayer oyunu olmasıyla birlikte çok tercih edilen bir oyun olmuştur.

Fortnite: Aslında Temmuz 2017'de piyasaya sürülen Fortnite, Epic Games ve People Can Fly tarafından geliştirilen ve oyuncuların dört kişiye kadar takım kurup sayısız görev yaptığı bir oyundur. Oyun, aynı oyun motoruna sahip Save the World, Fortnite Battle Royale (hayatta kalma) ve Kreatif adında üç oyun modunu içerir. Fortnite Battle Royale modu dünyada popülerlik kazanmasından bu yana 125 milyon civarında bir oyuncu sayısına sahiptir. Mobil telefonlarda da oynanabilen bu oyun 13 Ağustos 2020'de sırasıyla Apple ve Google tarafından kaldırılmıştır.