Batuhan’ı öldürüp ’iyi hal’ ve ’tahrik’ indirimi alan sanık, istinafta yargılanacak

Olay, 18 Ekim 2020'de Kemalpaşa'da meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen Kadir Tokyürek ve Batuhan Dinçer karşılaştı. İkili arasındaki tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine Tokyürek, iddiaya göre, kalabalığın dağılması için belinden çıkardığı tabancayla için rastgele ateş açarak kaçtı. Merminin isabet ettiği Dinçer, kanlar içinde yerde kalırken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda M.Y. ve M.Ç. de hafif yaralandı. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsiden sonra Batuhan Dinçer'in cenazesi, toprağa verildi. Kadir Tokyürek ise teslim oldu ve emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede sanık hakkında 'kasten öldürme', 'basit yaralama' ve 'basit yaralamaya teşebbüs' suçlarından ceza istendi. İddianame, İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

İNDİRİMLE CEZASI 11 YILA DÜŞTÜ

Sanık Kadir Tokyürek, savunmasında "Olay yerine gelmeden 300 metre önce bir motosikletli şahısla bir beyaz araç bizi yolda sıkıştırdı. Beyaz araç daha sonra önüme kırdı. Ani fren yaptım. Bu sırada karşı taraftan 4 kişi indi. Maktulün babası bize araçtan inmemizi söyledi sonra yanımdaki arkadaşımı gördüler. Kendilerini tanımadığımı ve yolu açmalarını söyledim. Arabayla geri manevra yaparken tanımadığım biri arabaya vurmaya başladı. M.D. de beni dışarı çekmeye çalıştı. Sopalarla gelen şahıslar bana saldırmaya çalıştı. Kalabalığın dağılması için saldıran kalabalığın üzerine arabayı hızla sürdüm. Dağılmayınca çarpmamak için frene bastım. Birkaç kez patlama sesi duydum. Kalabalığın daha da arttığını görünce yolcu koltuğunun üstünde bulunan tabancayı alarak camdan 2-3 el ateş ettim. Kimseyi hedef almadım sonra da gidip teslim oldum" dedi.

Nisanda yapılan yargılamada heyet, sanığı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırırken, eylemi tahrik altında gerçekleştirdiğine kanaat getirip, cezayı 14 yıla indirdi. Sanığın pişman olduğunu söylemesi ve duruşmalardaki iyi hali nedeniyle cezası, 11 yıl 4 ay hapse çevrildi. Sanık, M.Y.'yi yaralamaktan 75 gün gün adli para, M.Ç.'yi yaraladığı için de 1000 lira adli para cezasına çarptırıldı.

KARARI İSTİNAF VERECEK

Yerel mahkemenin kararının ardından Dinçer ailesinin avukatları Hacı Hakan Ağcakanat ve Çağlar Sun, kararı istinafa taşıdı. Verilen itiraz dilekçesinde; sanığın kast yoğunluğu değerlendirilmeksizin kurulan hükmün, hatalı olmanın yanı sıra öldürmenin nitelikli halinin uygulanmamasının hukuka açıkça aykırı olduğu belirtildi. Avukatların itirazlarının ardından dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararının kanunlara ve hakkaniyete uygun verilip verilmediğini ancak yeniden yargılamayla anlaşılabileceğine kanaat getirdi. İstinaf başvurusunu kabul eden daire, sanığın yeniden yargılanmasına hükmetti.