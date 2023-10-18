Batuhan’ın şüpheli ölümüne soruşturma

Bursa'da üniversite sınavını kazanan, yaz döneminde çalışmak için girdiği dayısı M.G.'ye ait plastik ambalaj paketlemesi yapan iş yerinde, yerde hareketsiz bulunan Batuhan Eren Kılıç (19), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Üzerinde sadece iç çamaşırı, şort ve bir toka bulunan Kılıç'a yapılan otopside, ölüm nedeninin, düşmeye bağlı değil, bilinmeyen bir rahatsızlıktan dolayı olduğu belirlendi. Oğlunun ölümünü şüpheli bulan Fırat Kılıç, avukatı Figen Şahin Sarıbal aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sarıbal, Batuhan'ın dayısı M.G.'nin olay günü verdiği ifadeler ile güvenlik kamerası görüntülerinin çelişkili olduğunu söyledi. DHA