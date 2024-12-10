Batum’a telefon alamaya giderken heyelan altında kalarak hayatını kaybeden 4 genç Bulancak’ta toprağa verildi

Cenazeye Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti İstanbul Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Hasan Turan, AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temur, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Bulancak Kaymakamı Ünal Koç, Bulancak Cumhuriyet Başsavcısı Emre Us, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Bulancak İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ersin Erkut, Giresun Özel Harekat Tabur Komutanı binbaşı Oğuz Yalçın, İlçe başkanları ve STK üyeleri katılarak 4 gencin ailelerine taziyede bulundu.

Bulancak ilçesi Sarayburnu Camii'nde öğlen namazına müteakip Giresun İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay tarafından kılınan cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından evli ve 10 yaşında bir erkek çocuk babası Murat Turhan ve Aykut Tiryaki Kızılot mahallesindeki aile kabristanlığına, Nuri Apaydın Şemsettin mahallesindeki aile kabristanlığına, Aydın Görkem Özdemir ise Güzelyalı Mahallesi kızıl kum aile kabristanlığında toprağa verildi.

NURİ APAYDIN

MUSTAFA TURHAN

AYDIN GÖRKEM ÖZDEMİR

AYKUT TİRYAKİ