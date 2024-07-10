BAU Global’den 10. yıla özel kutlama

BAU Global Eğitim ağı bünyesindeki tek Alman Üniversitesi olan Berlin International Üniversitesi, Alman Eğitim Senatosu'ndan alınan akreditasyonların ardından 10 yıl önce kapılarını öğrencilere açtı. 97 farklı ülkeden bine yakın öğrenciye eğitim veren Berlin International Üniversitesi, 10'uncu kuruluş yıldönümüne özel bir kutlama gerçekleştirdi. Üniversite kampüsünde gerçekleştirilen törene, Türkiye'nin Almanya Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, BAU Global Başkanı ve Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Berlin International Üniversitesi CEO'su Turgut Tülü, Berlin International Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yüksel Pöğün Zander, BAU Mütevelli Heyeti üyeleri, öğrenciler, mezunlar ve akademisyenler katıldı. Enver Yücel törendeki konuşmasında, "10 yıl içinde her yıl adımıza yakışır şekilde global bir kurum olduğumuzu defalarca kanıtladık. Yaptığımız işlere, mezunlarımıza ve 10 yıla sığdırdıklarımıza bakınca geleceğe güvenmemek mümkün değil. Berlin International Üniversitesi, 10 yıl önce, Almanya'da yükseköğrenim dünyasına zenginlik katmak için kazanç amacı gütmeden kuruldu. İlk yıl küçücük bir aileyken şimdi 97 ülkeden yaklaşık 600 öğrencimiz var. Sayıları 500'ü bulan mezunumuz, dünyanın neresine giderse gitsin ailemizin üyesi olmaya devam ediyor" diye konuştu. Büyükelçi Ahmet Başar Şen, "Bu üniversitenin kuruluşu, eğitim alanında Türk-Alman ikili ilişkilerinde dönüm noktasıdır. Küreselleşme ve birbirine bağlılığın hâkim olduğu bir dünyada, eğitim yolumuz sürece uyum sağlıyor ve giderek daha küreselleşiyor" dedi.