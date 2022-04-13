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Giriş Tarihi: 13.4.2022 10:55

Bavul bavul zehirle yakalandılar! 900 bin uyuşturucu hap çıktı...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Bavul bavul zehirle yakalandılar! 900 bin uyuşturucu hap çıktı...

İstanbul’da araçla uyuşturucu madde sevkiyatı yapan üç kişi suçüstü yakalandı. Bavulların içerisine yerleştirilmiş halde 900 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenyurt İlçesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan üç kişilik bir çeteyi tespit etti. Yabancı uyruklu çete üyeleri fiziki olarak takibe alındı. Üç zehir taciri de uyuşturucu madde sevkiyatı yaptıkları esnada araçlarına düzenlenen operasyonla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Araçta bulunan siyah bavulların içerisine yerleştirilmiş halde ağırlığı 144 kilo 740 gram olan 900 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen üç çete üyesi tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Bavul bavul zehirle yakalandılar! 900 bin uyuşturucu hap çıktı...
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