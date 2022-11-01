Bay Cam filmi konusu ve oyuncuları sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Aşırı güçlü ve zarar görmeme yeteneğine sahip olan David Dunn Kevin Wendell Crumb'ın parçalanmış kişiliklerinden biri olan ve en tehlikelisi olarak öne çıkan The Beast'in peşine düşmesini anlatan film Star Tv ekranlarına gelecek. Peki; Bay Cam filmi konusu nedir? Bay Cam filmi oyuncuları kimler?

BAY CAM FİLMİ KONUSU

"Bay Cam" filminde, aşırı güçlü ve zarar görmeme yeteneğine sahip olan David Dunn Kevin Wendell Crumb'ın parçalanmış kişiliklerinden biri olan ve en tehlikelisi olarak öne çıkan The Beast'in peşine düşüyor. Bu kovalamaca sırasında, kemiklerinin narinliğini şeytani zekası ile dengeleyen Mr. Glass'ın gölgesi de yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor. Glass'ın bildiği kimi sırlar iki adam için de kritik düzeyde önem kazanıyor. Aynı psikiyatri kliniğinde tedavi gören üç adam, birbirlerinden bambaşka karakterlerde olmalarına rağmen, "süper kahraman olduklarına inanan insanlar" üzerine uzmanlaşmış olan bir psikiyatrın bakımında tedavi için psikiyatri merkezine yatırılıyor. Ancak Mr. Glass ve Crumb'ın bir araya gelişi, kaçınılmaz olarak bir firar ile sonuçlanıyor. Onları durdurabilecek tek kişi olan Dunn da arkalarından firar ederek ikilinin peşine düşüyor...

BAY CAM FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini M. Night Shyamalan'ın üstlendiği Bay Cam Filmi oyuncuları arasında, James McAvoy, Bruce Willis, Anya Taylor-Joy gibi başarılı isimler yer alıyor.