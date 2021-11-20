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Giriş Tarihi: 21.11.2021

Bay Hipnotize’den 4 milyonluk vurgun

EMİR SOMER EMİR SOMER
‘Bay Hipnotize’den 4 milyonluk vurgun

Kendini polis olarak tanıtıp “Terör örgütleri banka hesaplarınızı ele geçirdi” diyerek tuzağa düşürdüğü kişileri 4 milyon lira dolandıran “Bay Hipnotize” lakaplı Yüksel B., üçüncü kez yakalandı

Yüksel B. (34) azılı bir telefon dolandırıcısı. Emniyetin kaynaklarına göre; kod adı Bay Hipnotize... Telefonla ulaştığı kişilere kendisini polis olarak tanıtıyor ve "Terör örgütleri banka hesaplarınızı ele geçirdi. Örgütler para aktarımı yapacak" diyerek tuzağa düşürüyor. Ankara, Bursa, Balıkesir, İstanbul ve Kocaeli'nde çok sayıda kişiyi mağdur etti. Yaptığı vurgun ise iddialara göre 4 milyon lira... Telefon konuşmalarında mağdurlara telsiz sesi dinleten ve karşısındaki kişileri hipnotize eden Yüksel B.'nin "Tehdit, adam yaralama, yağma ve dolandırıcılık" başta olmak üzere farklı suçlardan 12 kaydı bulunuyor.
Geçmişte iki defa telefon dolandırıcılığı suçundan gözaltına alınan Yüksel B., son olayında A.B. (76) isimli kadını tuzağa düşürdü. A.B.'nin banka hesaplarındaki 480 bin lirasını aldı. Hakkında 4 dosyadan yakalama kararı olan ve eski suçlarından tutuksuz yargılanan Yüksel B., üçüncü defa aynı suçtan gözaltına alındı. Yüksel B.'nin operasyon düzenlenen ikamet adresinde mağdurlara ait olduğu değerlendirilen bir miktar para da bulundu. Şu ana kadar 4 milyon liranın üzerinde vurgun yaptığı iddia edilen Yüksel B., mahkeme tarafından tutuklandı.

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‘Bay Hipnotize’den 4 milyonluk vurgun
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