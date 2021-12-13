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Giriş Tarihi: 13.12.2021 10:55 Son Güncelleme: 13.12.2021 11:04

Bayan polis memuru hayati tehlikeyi atlattı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Bayan polis memuru hayati tehlikeyi atlattı

Antalya’da Abdullah Çetin tarafından 6 yerinden bıçaklanan Leyla S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesinde sözleşmeli er olduğu öğrenilen Abdullah Çetin'in 6 yerinden bıçakladığı Leyla S'nin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Bıçaklama olayına karışan Çetin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis memuru Leyla S, Hakkari'den izinli gelen Abdullah Çetin tarafından yolda giderken bir anda saldırıya uğrayarak bıçaklandı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Vücudundan 6 yerinden bıçaklanan Leyla S. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar Antalya Emniyet Aileiçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Leyla S'nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve hayati tehlikeyi atlattığını bildirdi.

Öte yandan gözaltına alınan Abdullah Çetin ise çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı.

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Bayan polis memuru hayati tehlikeyi atlattı
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