Bayan polis memuru hayati tehlikeyi atlattı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesinde sözleşmeli er olduğu öğrenilen Abdullah Çetin'in 6 yerinden bıçakladığı Leyla S'nin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Bıçaklama olayına karışan Çetin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis memuru Leyla S, Hakkari'den izinli gelen Abdullah Çetin tarafından yolda giderken bir anda saldırıya uğrayarak bıçaklandı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Vücudundan 6 yerinden bıçaklanan Leyla S. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar Antalya Emniyet Aileiçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Leyla S'nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve hayati tehlikeyi atlattığını bildirdi.

Öte yandan gözaltına alınan Abdullah Çetin ise çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı.