‘Bayat Ekmekler’ Yeme Dönüşüyor

Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekmeklerin israf edilmemesi ve hayvanlara yiyecek olarak değerlendirilmesi amacıyla Sıfır Atık Projesi çerçevesinde 'Bayat Ekmek Toplama' uygulamasını başlattı. Ekmek tarlada çiftçinin, sofrada senin alın terin' çağrısıyla Zeytinburnu sokaklarına 'Bayat Ekmek Kumbaraları' yerleştirildi. Bu kumbaralarda biriken ekmekler küflenen kısımlarından ayrıştırıldıktan sonra yem fabrikalarına gönderilecek. Burada işlenen bayat ekmekler besi hayvanları için yem olarak kullanılacak.

İlçe geneline yerleştirilen bayat ekmek kumbaraları ile milyonlarca ekmeğin çöpe atıldığına dikkat çekiliyor ve ekmek israfına yönelik farkındalık oluşturarak vatandaşın bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

ZEYTİNBURNU'NDA EKMEK İSRAFINA GEÇİT YOK

İlk etapta 45 noktaya, bayat ekmek kumbarası yerleştirilirken Zeytinburnu'nda bu uygulama daha da genişletilerek; ilçedeki otellerde, restoranlarda, yurtlarda, üniversitelerde, toplu yemekhaneleri bulunan iş merkezleri vb. lokasyonlarda bayat ekmek toplama çalışmaları yürütülecek. Zeytinburnu Belediyesi, 'Sıfır Atık" hareketi kapsamında başladığı bu uygulamayla, bayat ekmekleri hayvanlara mama olarak dönüştürerek israfın önüne geçmeyi planlıyor.