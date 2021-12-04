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Giriş Tarihi: 4.12.2021 23:01

Bayburt’ta 37 köye fiber altyapı götürüldü

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Bayburt’ta 37 köye fiber altyapı götürüldü

Bayburt’ta 37 köye fiber internet altyapısı götürüldü. Yıl sonuna kadar bu sayı 47’ye ulaşacak.

Bayburt'ta son yıllarda stratejik alanlarda gerçekleştirilen dev altyapı yatırımlarının yanı sıra haberleşme alanında uygulanan projelerle bu yatırımlara yenileri eklenmeye devam ediyor.

Sağlık, eğitim, tarım ve hayvancılık gibi kritik alanlarda hayata geçirilen önemli projeler ulaştırma ve haberleşme gibi stratejik önemdeki yatırımlarla da her geçen gün çeşitleniyor. Pandemi kısıtlamalarıyla çalışma hayatı ve eğitimin süreçlerinin yeni bir hal aldığı bu dönemde internete erişim de önemli bir gündem maddesi haline geldi.

Bu doğrultuda Bayburt Valiliği'nce 2020 yılında başlatılan girişimler meyvelerini vermeye başladı. Merkeze bağlı 37 köy iki yıl içerisinde fiber internet altyapısına kavuşturuldu. Bu çalışmalar kapsamında 2020 yılında 111 bin 39 metre olan fiber hat uzunluğu, 2021 yılında 120 bin 756 metreye ulaştı. Fiber hat uzunluğunun yılsonuna kadar 173 bin 500 metreye çıkarılması planlanıyor. Toplam 37 köyde tamamlanan çalışmalara ek olarak Ardıçgöze, Göloba, Pelitli, Üzengili, Armutlu, Söğütlü, Çalıdere, Yazyurdu, Aşağıpınarlı ve Çamdere köylerinde de altyapı çalışmalarının 2021 sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Vali Cüneyt Epcim, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada yılsonuna kadar toplam 47 köyün fiber internet altyapısına kavuşturulmasının hedeflendiğini söyledi. Milletvekili Fetani Battal'a bu noktada destekleri dolayısıyla teşekkür ettiğini ifade eden Vali Epcim, çalışmaların tamamlandığı köylere fiber altyapının hayırlı olmasını diledi.

Altyapı çalışmaları tamamlanan köyler ise şu şekilde: Kurbanpınar, Uğrak, Sığırcı, Buğdaylı, Aşağı Gençosman, Yukarı Gençosman, Pınargözü, Şalcılar, Yolaltı, Karlıca, Akbulut, Oruçbeyli, Yedigözeler, Seydiyakup, Değirmencik, Alapelit, Kavakyanı, Dövmekaya, Aşağı Kıratlı, Polatlı, Akçakuzu, Salkımsu, Yukarı Kıratlı, Çayırözü, Karşıgeçit, Yanoba, Gümüşdamla, Yanıkçam, Dağtarla, Yazıbaşı, Çayırköprü, İncili, Dereçımağıl, Başçımağıl, Ortaçımağıl, Iğdır, Ağören.

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Bayburt’ta 37 köye fiber altyapı götürüldü
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