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Giriş Tarihi: 30.12.2021 14:17

Bayburt'ta kimsesiz yaşayan 1 kişi evinde ölü bulundu

İHA
Bayburt’ta kimsesiz yaşayan 1 kişi evinde ölü bulundu

Bayburt'ta yalnız yaşayan İsmet Ersoy (89) evinde ölü bulundu. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine, polis, itfaiye ekipleri ve ambulans geldi. İtfaiye ekipleri tarafından açılan evde İsmet Ersoy'un cansız bedenine ulaşıldı.

Bayburt'ta Kavurmacı Şevki Efendi'nin oğlu Boksör İsmet diye tanılan İsmet Ersoy, uzun yıllar Almanya'da ikamet ettikten sonra Bayburt'a yerleşmişti.
1950'li yıllarda Bayburt'ta boksa başlayan ve sonradan ikamet ettiği Almanya'da da boks hayatını sürdüren 1932 doğumlu İsmet Ersoy, son yıllarda Bayburt'a dönmüş ve satın aldığı evinde yalnız başına yaşıyordu.

Dörtyol mevkiindeki evinde yaşayan İsmet Ersoy'u göremeyen komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen yetkililer, İsmet Ersoy'un cansız bedenini gerekli incelemelerin ardından Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

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Bayburt'ta kimsesiz yaşayan 1 kişi evinde ölü bulundu
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