Bayburt’ta TOGG sevinci

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, şehirleri karış karış dolaşmaya devam ediyor. Gittiği her kentte büyük gururla karşılanan Türkiye'nin otomobili Bayburt'ta vatandaşların beğenisine sunuldu.

Davul zurna eşliğinde Dörtyol mevkiinden Bayburtlu Atlı Spor Kulübünün 'Gelenekten geleceğe güçlü adımlarla Türkiye' pankartıyla atlarla karşılanan TOGG, daha sonra Bayburt Valiliği binası önüne getirilerek, vatandaşlarla buluşturuldu.

Şehrin Cumhuriyet Caddesinde sergilenen TOGG için binlerce Bayburtlu sıraya girerek fotoğraf çektirmek istedi. Milli otomobil TOGG ile fotoğraf çektirmek isteyen Bayburtlular, 4 saat boyunca kuyrukta bekledi. Recep Tayyip Erdoğan sloganları atan vatandaşlar, otomobili yakından inceledikçe daha da gururlandı.